Cronaca
Aggredita in casa da 5 banditi

Anziana picchiata per 200 euro a Erba

Vittima del pestaggio una 87enne che nella notte si è ritrovata in casa cinque uomini che volevano derubarla

di Luca Amodio
03 Set 2025 - 13:55
01:16 

Picchiata per duecento euro. la vittima del pestaggio è un’anziana di 87 anni che nella notte si è ritrovata in casa cinque uomini che volevano derubarla. È accaduto a Erba, in provincia di Como.

I ladri erano convinti di rimediare un bottino consistente, ma alla pensionata, già vittima di altri furti, non era rimasto niente se non la sua pensione, che la donna è stata costretta a consegnare dopo essere stata malmenata a lungo.
 

erba
anziana
aggressione
como

