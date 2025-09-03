Anziana picchiata per 200 euro a Erba

Vittima del pestaggio una 87enne che nella notte si è ritrovata in casa cinque uomini che volevano derubarladi Luca Amodio
Picchiata per duecento euro. la vittima del pestaggio è un’anziana di 87 anni che nella notte si è ritrovata in casa cinque uomini che volevano derubarla. È accaduto a Erba, in provincia di Como.
I ladri erano convinti di rimediare un bottino consistente, ma alla pensionata, già vittima di altri furti, non era rimasto niente se non la sua pensione, che la donna è stata costretta a consegnare dopo essere stata malmenata a lungo.
