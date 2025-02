Anziana derubata scrive ai ladri: "Se avete un cuore ridatemi le mie cose"

Non s'è persa d'animo Luciana Fregonese, 80 anni. Vedova da qualche anno, vive da sola in una villetta a Quinto di Treviso. "Sono un'ottimista di natura" fa sapere. Così - speranzosa - ha rivolto tramite Facebook un appello a quei ladri che nottetempo le sono entrati in casa facendo razzia di gioielli, regali del marito e ricordi di una vita. La signora Luciana ha poi voluto anche precisare che quei ladri non ne capiscono molto di preziosi: "Hanno preso anche una collana finta comperata al mercatino". I malviventi non hanno faticato molto per introdursi nell'abitazione, praticando un semplice foro sull'infisso di una porta finestra. Hanno portato via tutto quello che hanno trovato nelle stanze, anche in bagno. Poi la fuga. Chissà se hanno un profilo social dove leggere l'ultimo appello della loro vittima: "Se sei un ladro con un po' di cuore, riportami le mie cose - ha scritto ancora l'anziana - non svenderle che ci mettiamo d'accordo".