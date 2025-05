Anna, morta in catamarano a 17 anni: non aveva il contratto

Anna Chiti, 17 anni, è morta dopo essere caduta da un catamarano a Venezia, dove lavorava in prova senza contratto. Un video mostra la giovane mentre tenta di saltare sul pontile con una cima in mano, cade in acqua e, dopo un primo tentativo di risalita, viene trascinata sott’acqua dall’elica. La Procura indaga per omicidio colposo aggravato, con sospetti su omissioni nelle procedure di sicurezza. Si cerca di chiarire se lo skipper abbia agito correttamente e perché il motore non sia stato spento subito.