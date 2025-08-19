Anna Maria Cisint (Lega): "Io minacciata in piazza a Monfalcone"

"La mia colpa? Aver chiuso tre moschee irregolari e aver imposto il divieto d'ingresso nei locali comunali a chi si presenta con il volto integralmente coperto" spiega l'ex sindaca di Monfalcone
"'Le taglio la gola'. Queste le parole, accompagnate pure dalla simulazione del gesto, che sono state rivolte nei miei confronti in pubblica piazza, a Monfalcone (Gorizia), davanti al Municipio, da un musulmano radicalizzato residente in città". Lo scrive in una nota la europarlamentare leghista Anna Maria Cisint, ex sindaca di Monfalcone che precisa di aver presentato una denuncia per l'episodio.
"La mia colpa? Aver chiuso tre moschee irregolari e aver imposto il divieto d'ingresso nei locali comunali a chi si presenta con il volto integralmente coperto. Quella che per me è una battaglia di legalità e di giustizia per il futuro del nostro popolo: una lotta contro la radicalizzazione, contro la sottomissione della nostra civiltà e contro il tentativo di cancellare le nostre libertà da parte di chi vorrebbe sostituirci e trasformare l'Italia in una succursale di un regime teocratico, imponendo la Sharia", spiega.
