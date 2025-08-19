Anna Maria Cisint (Lega): "Io minacciata in piazza a Monfalcone"

"La mia colpa? Aver chiuso tre moschee irregolari e aver imposto il divieto d'ingresso nei locali comunali a chi si presenta con il volto integralmente coperto. Quella che per me è una battaglia di legalità e di giustizia per il futuro del nostro popolo: una lotta contro la radicalizzazione, contro la sottomissione della nostra civiltà e contro il tentativo di cancellare le nostre libertà da parte di chi vorrebbe sostituirci e trasformare l'Italia in una succursale di un regime teocratico, imponendo la Sharia", spiega.