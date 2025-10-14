Andrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Lovati

Andrea Sempio ha deciso di revocare il mandato al suo legale Massimo Lovati, dopo giorni di riflessione e le polemiche che hanno travolto il difensore. Il 37enne, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha comunicato la scelta nella giornata di martedì 15 ottobre, spiegando di aver "preso tempo" per valutare la situazione seguita alle dichiarazioni del suo avvocato in varie trasmissioni televisive.