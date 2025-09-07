Nel Barese ancora violenze contro i camici bianchi

Ad Altamura un paziente, in stato di alterazione psicofisica, si è scagliato contro gli operatori del 118di Maria Luisa Sgobba
Ancora violenze e insulti al personale che presta soccorso. Sotto tiro questa volta è finita l'equipe di un'ambulanza e di un'automedica di Altamura, nel Barese. È stata la Asl a denunciare l'aggressione, avvenuta sul luogo dell'emergenza e poi continuata nel Pronto soccorso dell'ospedale. Scene che si ripetono quotidianamente, spiega il personale del 118.
Il paziente, in stato di alterazione psicofisica, si era subito scagliato contro i quattro intervenuti per prestargli le prime cure: medico, infermiera e due soccorritori. La violenza si è ripetuta una volta arrivati al Pronto soccorso, dove un altro uomo si è scagliato contro gli stessi soccorritori.
