Nel Barese ancora violenze contro i camici bianchi

Ancora violenze e insulti al personale che presta soccorso. Sotto tiro questa volta è finita l'equipe di un'ambulanza e di un'automedica di Altamura, nel Barese. È stata la Asl a denunciare l'aggressione, avvenuta sul luogo dell'emergenza e poi continuata nel Pronto soccorso dell'ospedale. Scene che si ripetono quotidianamente, spiega il personale del 118.