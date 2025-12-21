Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
è IN GRAVI CONDIZIONI

Ancora mala movida a Palermo:"33enne ferita da un colpo di fucile

La donna è stata colpita mentre"beveva un drink con gli amici Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita."

di Alessandra Rolla
21 Dic 2025 - 13:26
01:12 
palermo
video evidenza