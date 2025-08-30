Logo Tgcom24
Ancora in fuga il giovanissimo rom che investì Cecilia de Astis

Secondo gli investigatori il ragazzino irreperibile potrebbe essere ospitato da alcuni parenti in Costa Azzurra, non lontano da Nizza

di Matteo Pedrazzoli
30 Ago 2025 - 21:38
01:22 

Potrebbe essere nascosto in Francia il quarto giovanissimo rom che l'11 luglio a Milano, assieme ad altri 3 amici travolse e uccise Cecilia De Astis alla guida di un'auto rubata. Subito dopo l'incidente i minorenni erano stati rintracciati dalle forze dell'ordine nell'accampamento di via Salvanesco. Essendo tutti tra gli undici e i tredici anni erano stati rilasciati perche troppo piccoli per essere imputabili. Poi il tribunale ne aveva disposto l'allontanamento dalle famiglie e l'affidamento a delle comunità protette. Da qui il tentativo di fuga, riuscito, per il momento, all'11enne e andato male per gli altri 3.

