Ancora in fuga il giovanissimo rom che investì Cecilia de Astis

Potrebbe essere nascosto in Francia il quarto giovanissimo rom che l'11 luglio a Milano, assieme ad altri 3 amici travolse e uccise Cecilia De Astis alla guida di un'auto rubata. Subito dopo l'incidente i minorenni erano stati rintracciati dalle forze dell'ordine nell'accampamento di via Salvanesco. Essendo tutti tra gli undici e i tredici anni erano stati rilasciati perche troppo piccoli per essere imputabili. Poi il tribunale ne aveva disposto l'allontanamento dalle famiglie e l'affidamento a delle comunità protette. Da qui il tentativo di fuga, riuscito, per il momento, all'11enne e andato male per gli altri 3.