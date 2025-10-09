Ancona, raccolta fondi contro la chiusura della storica libreria

"Non chiudiamo, io quando non compro solo libri, vengo qui incontro persone". "La libreria è un presidio importante, io sto già comprando qui i regali di Natale per sostenerla". Così i clienti della storica libreria di Castelfidardo (Ancona), in difficoltà e con lo spettro della chiusura. Per scacciarlo l'idea di organizzare una raccolta fondi e, inaspettata, arriva la risposta unanime dei concittadini, che riscoprono un forte senso di comunità e il valore della cultura. La campagna di solidarietà durerà fino a fine anno e finora sono già stati raccolti 6mila euro, oltre a messaggi di sostegno da tutta Italia e anche dall'estero e proposte di collaborazione da grandi gruppi editoriali, fondamentali per la sopravvivenza della libreria.