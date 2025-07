Anche Monza "ostaggio" dei maranza

Si incontrano al calar della sera, in un parchetto a due passi dal centro di Monza e - quando dopo le 23 i cancelli qui vengono chiusi - si riversano nella vicina via Bergamo scatenando risse, minacciando i passanti, aggredendo chiunque capiti a tiro. I maranza spadroneggiano in quello che era il salotto buono della città. Molti sono minorenni di seconda generazione: si muovono in gruppo, spesso armati di piccoli coltelli, pronti a colpire per rapinare o semplicemente per scherno. L'ultimo episodio, qualche giorno fa: due bande rivali si sono affrontate, scatenando il panico tra i clienti dei locali ancora affollati.