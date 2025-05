Anche Como si ribella all'overtourism

Como dichiara guerra all'overtourism. Grazie a una serie di modifiche del regolamento di polizia urbana dai prossimi giorni saranno vietati i "buttadentro" dei ristoranti. Guide turistiche senza microfono. In nome del decoro, poi, è proibito anche distribuire volantini promozionali o lasciarli sulle auto e girare in centro in gruppi organizzati troppo numerosi. I vigili potranno contare al massimo 25 persone, escludendo le scolaresche.