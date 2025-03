Amat, tutti gli errori e le contraddizioni nei nuovi interventi alla viabilità di Milano

L'azienda municipalizzata Amat, che progetta gli interventi sulla viabilità di Milano, ha creato alcune soluzioni in contrasto con la circolazione dei mezzi pubblici e gli automobilisti. In particolare, le zone a traffico limitato (Ztl) di Amat, tra cui quelle nelle aree B e C, sono spesso problematiche, con errori di progettazione che rischiano di ingenerare multe per i conducenti che seguono le indicazioni dei cartelli stradali. Inoltre, AMAT ha progettato la nuova Ztl attorno a San Siro, che, attivata dopo l'estate, potrebbe creare disagi, spostando il traffico sulla circonvallazione, dove passa la linea 90 dei filobus, tra i più usati dai milanesi. Un'arteria che si ritroverebbe fortemente congestionata. "Ventotto varchi sono un ulteriore problema, una penalizzazione per vessare i cittadini multandoli" spiega l'esperto di sicurezza stradale Enrico Bonizzoli.