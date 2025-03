Allerta gialla in 6 regioni: allagamenti in Liguria e Frane in Valtellina

Temporali e strade inondante di fango, torrenti esondati in Liguria, neve in Valle D’Aosta e allerta in otto regioni, tra cui ancora una volta la Toscana e l'Emilia Romagna. Il rischio idrogeologico e idraulico rimane concentrato nell'area Nord Est della regione Toscana, mentre in Liguria, nel sottopasso del Brin a Genova, l'acqua ha raggiunto il metro di altezza, costringendo all’intervento dei sommozzatori. Disagi anche in Valtellina, dove una frana a Val Masino, comune della provincia di Sondrio, ha costretto all'evacuazione di circa 300 persone.