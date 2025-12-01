Alle scuole di Chiuduno (Bergamo) "banditi Gesù, bue e asinello"
La denuncia"è diventata un caso. E c'è chi parla di un grosso equivoco
di Gigi Sironi
01 Dic 2025 - 19:25
01 Dic 2025 - 19:25
01:28
Banditi bue, asinello, Gesù Bambino e pure la cara vecchia stella cometa. Succede alle scuole di Chiuduno, in provincia di Bergamo, dove la notizia è diventa un caso. Tanto che adesso, nell'istituto scolastico, tutti parlano di un grosso equivoco.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.