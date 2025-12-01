Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NATALE

Alle scuole di Chiuduno (Bergamo) "banditi Gesù, bue e asinello"

La denuncia"è diventata un caso. E c'è chi parla di un grosso equivoco

di Gigi Sironi
01 Dic 2025 - 19:25
01:28 
Banditi bue, asinello, Gesù Bambino e pure la cara vecchia stella cometa. Succede alle scuole di Chiuduno, in provincia di Bergamo, dove la notizia è diventa un caso. Tanto che adesso, nell'istituto scolastico, tutti parlano di un grosso equivoco.
chiuduno
video tg
natale