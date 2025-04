Alla madre di Eithan il premio "Mamma dell'Anno"

Claudia Ciampa ha vissuto un incubo durato 82 giorni, quando il suo ex compagno portò via il suo bambino di sei mesi, Ethan, dagli Stati Uniti. Con il cuore in mano e la forza di una madre indomita, Claudia ha lottato per ritrovare il figlio, sensibilizzando l'opinione pubblica e smuovendo le istituzioni italiane. Dopo un'intensa battaglia legale negli Stati Uniti, è riuscita a riportare Ethan in Italia. Il suo coraggio e determinazione sono stati premiati con il riconoscimento di "Mamma dell'Anno 2025" da Giorgio Ceccarelli, presidente delle associazioni "Figli negati" e "I love papà". La cerimonia si terrà oggi a Piano di Sorrento, alla presenza dell'avvocato Gian Ettore Gassani e del sindaco Salvatore Cappiello.