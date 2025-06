Alice cammina grazie a un esoscheletro, ma resta bloccata: "La mia auto ferma da mesi"

Alice Leccioli, 23enne di Ferrara affetta da paralisi cerebrale, riesce a camminare grazie a un esoscheletro. La sua autonomia però è stata compromessa da un guasto alla centralina dell’auto con cui si sposta insieme alla famiglia: il mezzo, in garanzia, è rimasto fermo quattro mesi. "Per mesi non ho potuto avere la mia auto… sembrano minuzie che minuzie per me non sono", racconta. Alla riconsegna, la vettura è risultata anche danneggiata. La famiglia ha avviato un’azione legale, ma senza esito. “Sembra assurdo, ma è così”, commenta Alice.