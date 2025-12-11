Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
"una scelta di solidarietà"

Albero di Natale con la bandiera della Palestina: è polemica a Vicchio (Firenze)

L'iniziativa del sindaco per "una scelta di solidarietà" fa discutere

11 Dic 2025 - 21:05
01:33 

Al posto del puntale dell’albero di Natale il sindaco di Vicchio, un paese in provincia di Firenze, ha messo la bandiera della Palestina, una scelta di solidarietà, ma anche una decisione che fa discutere. "L'avevo nel mio ufficio ed ho pensato che era giusto metterla sull’albero di Natale per un gesto di vicinanza verso un popolo martoriato, ha spiegato il primo cittadino Francesco Tagliaferri. I cittadini si dividono tra favorevoli, contrari e indecisi.

firenze
video tg