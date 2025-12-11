Albero di Natale con la bandiera della Palestina: è polemica a Vicchio (Firenze)

Al posto del puntale dell’albero di Natale il sindaco di Vicchio, un paese in provincia di Firenze, ha messo la bandiera della Palestina, una scelta di solidarietà, ma anche una decisione che fa discutere. "L'avevo nel mio ufficio ed ho pensato che era giusto metterla sull’albero di Natale per un gesto di vicinanza verso un popolo martoriato, ha spiegato il primo cittadino Francesco Tagliaferri. I cittadini si dividono tra favorevoli, contrari e indecisi.