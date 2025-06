Albero cade su turisti in attesa del bus a Venezia: tra i feriti, grave una donna

Nove persone soccorse, 7 ferite, una donna sarebbe quella più grave. Le radici di un grosso albero, un leccio, hanno ceduto e il pesante tronco è piombato sui malcapitati in piazzale Roma, a Venezia. Erano quasi tutti in attesa di un taxi per andare a un matrimonio. La donna in condizioni peggiori era seduta sul muretto, accanto all'aiuola da dove si è staccata la pianta che, secondo le testimonianze, l'avrebbe colpita quasi in pieno. Fra gli altri feriti, due risulterebbero solo con qualche contusione. I soccorritori hanno dovuto estrarre alcuni feriti rimasti colpiti dai rami.