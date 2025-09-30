Logo Tgcom24
NELLA CITTà ETERNA

Al Colosseo rivive la raccolta delle olive degli antichi romani

Un progetto nato grazie alla collaborazione tra il Parco archeologico, Coldiretti, Unaprol e Op Latium

di Beatrice Bortolin
30 Set 2025 - 21:32
Rivive al Colosseo la raccolta delle olive degli antichi romani, grazie alla collaborazione tra il Parco archeologico, Coldiretti, Unaprol e Op Latium.

