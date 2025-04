Aiutò Messina Denaro, arrestata un'altra "amica" del boss

Floriana Calcagno, professoressa di matematica e vicina al boss Matteo Messina Denaro, è stata arrestata per averlo aiutato durante la sua latitanza. Non era solo una delle amanti del capomafia, ma una figura chiave nella sua rete di protezione: faceva da staffetta, postina e lo ospitava in casa. Nipote di un noto mafioso, è stata tradita anche dalla gelosia dell’altra storica compagna del boss. Perquisizioni in corso nel Trapanese.