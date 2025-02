LA VITTIMA HA 48 ANNI Agrigento, salva la famiglia e muore

Quando ha visto la sua casa in fiamme, non ci ha pensato due volte, si è preoccupato di mettere al sicuro i genitori, di 77 e 76 anni, e le due figlie, ma non è riuscito a salvarsi. Salvatore Benfari, 47 anni, ha perso la vita nell'incendio scoppiato nella sua abitazione di Caltabellotta, in provincia di agrigento."