Agrigento capitale della Cultura, metal detector in azione per trovare i tombini "asfaltati"

Metal detector in azione per ritrovare i tombini "asfaltati" ad Agrigento, dopo il rifacimento last-minute delle strade alla vigilia dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di inaugurazione dell'anno della capitale della Cultura. Così, dopo le polemiche per i lavori stradali e a pochi giorni dall'arrivo del Capo dello Stato, operai e mezzi di nuovo sul catrame appena steso per riaprire i tombini "asfaltati" prima del ritorno delle piogge. E stavolta si usano i metal detector.