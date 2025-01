Agrigento capitale della cultura, asfaltati i tombini

All'indomani della cerimonia di inaugurazione di Agrigento Capitale della cultura 2025 con il Presidente Mattarella, scoppia la polemica sui lavori di rifacimento delle strade, riasfaltate in tutta fretta, di giorno e di notte, per "garantire la sicurezza al capo dello Stato" e mostrare la città in grande spolvero. Con, altrettanto gran, sorpresa degli agrigentini davanti al forsennato attivismo di camion e rulli compressori per coprire buche e crepe a loro ben note. "È stato buttato giù tutto, anche i tombini" è la denuncia della stampa locale