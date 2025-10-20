Agguato al bus di tifosi del Pistoia Basket, tre fermi

Tre ultras sono stati fermati per l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di domenica a Rieti, in cui è morto uno dei due autisti, Raffaele Marianella. Dalle indagini proseguite senza sosta dal momento del tragico assalto, sarebbero diverse le persone coinvolte, ma i sospetti degli investigatori si sono diretti nei confronti di tre persone. Su di loro sono poi emersi gravi indizi di colpevolezza riguardo l'omicidio dell'autista, e quindi è scattata l'emissione dei fermi.