Agguato al bus di tifosi del Pistoia Basket, tre fermi

Svolta nelle indagini proseguite senza sostadi Giangiacomo Mazzucchelli
Tre ultras sono stati fermati per l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di domenica a Rieti, in cui è morto uno dei due autisti, Raffaele Marianella. Dalle indagini proseguite senza sosta dal momento del tragico assalto, sarebbero diverse le persone coinvolte, ma i sospetti degli investigatori si sono diretti nei confronti di tre persone. Su di loro sono poi emersi gravi indizi di colpevolezza riguardo l'omicidio dell'autista, e quindi è scattata l'emissione dei fermi.
I tre fermati sono stati portati in carcere. Omicidio volontario il reato ipotizzato per chi, complice il buio, ha preso a sassate il bus di ritorno dalla trasferta a Rieti. Sarebbe stata una spedizione punitiva, organizzata da tempo sui social nel minimo dettaglio, quella che ha causato la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia.