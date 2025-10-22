Agguato al bus di Pistoia, l'intercettazione:""Forse dovevo mirare più in basso"

Dai cinque agli otto anni di divieto di assistere a manifestazioni sportive. In carcere i tre fermati per omicidio volontariodi Alessio Fusco
Nove ultrà del Real Sebastiani Rieti coinvolti nell'assalto del pullman ai tifosi del Pistoia Basket non potranno più assistere alle manifestazioni sportive. È quanto deciso dal questore di Rieti che ha emesso il Daspo nei loro confronti. Per otto di loro la durata del provvedimento sarà di cinque anni, per uno in particolare, risultato recidivo, di otto anni. Rimangono in carcere invece i tre fermati per omicidio volontario ritenuti responsabili della morte del secondo autista Raffaele Marianella, mentre le indagini degli inquirenti continuano.
Il gruppo dei dodici ascoltati dalla polizia è destinato ad allargarsi anche perché si stanno cercando le due auto che sono fuggite e le persone che sedevano al loro interno. Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza e i cellulari sequestrati nelle ultime ore ai fermati, oltre alle numerose testimonianze, anche di minori. Un esame per accertare chi ha scagliato la pietra fatale per Marianella è in corso sul sasso recuperato dentro l'autobus. Agli indagati è stato prelevato il Dna per una comparazione con eventuali tracce sul masso. In più il procuratore ha conferito l'incarico per eseguire altri sei test del Dna ad altri elementi del gruppo.
Poi ci sarebbero anche alcune intercettazioni che mettono all'angolo uno dei tre fermati. Che mentre era all'interno della questura nella sala d'attesa, prima degli interrogatori, avrebbe detto: "Forse dovevo mirare più in basso". Un'ammissione di colpevolezza a sua insaputa.