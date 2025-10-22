Agguato al bus di Pistoia, l'intercettazione:""Forse dovevo mirare più in basso"

Il gruppo dei dodici ascoltati dalla polizia è destinato ad allargarsi anche perché si stanno cercando le due auto che sono fuggite e le persone che sedevano al loro interno. Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza e i cellulari sequestrati nelle ultime ore ai fermati, oltre alle numerose testimonianze, anche di minori. Un esame per accertare chi ha scagliato la pietra fatale per Marianella è in corso sul sasso recuperato dentro l'autobus. Agli indagati è stato prelevato il Dna per una comparazione con eventuali tracce sul masso. In più il procuratore ha conferito l'incarico per eseguire altri sei test del Dna ad altri elementi del gruppo.