Agguato a Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

L'ombra di una faida tra gang dietro l'omicidio di questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. A perdere la vita è stato il giovanissimo Pasquale Nappo, diciotto anni appena e alcune amicizie a rischio negli ambienti della criminalità della zona. La vittima, stando a quanto emerso, si trovava in compagnia di alcuni amici quando sulla scena è piombato il commando di killer.