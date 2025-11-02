Agguato a Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

L'ombra di una faida tra gang dietro l'omicidiodi Dario Vito
L'ombra di una faida tra gang dietro l'omicidio di questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. A perdere la vita è stato il giovanissimo Pasquale Nappo, diciotto anni appena e alcune amicizie a rischio negli ambienti della criminalità della zona. La vittima, stando a quanto emerso, si trovava in compagnia di alcuni amici quando sulla scena è piombato il commando di killer.
I due killer sono arrivati in scooter ad alta velocità e hanno sparato ad altezza uomo. I carabinieri di Torre Annunziata indagano per capire se il proiettile esploso fosse rivolto proprio a Nappo.