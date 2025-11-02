Logo Tgcom24
Cronaca
a Boscoreale

Agguato a Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

L'ombra di una faida tra gang dietro l'omicidio

di Dario Vito
02 Nov 2025 - 12:37
01:20 

L'ombra di una faida tra gang dietro l'omicidio di questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. A perdere la vita è stato il giovanissimo Pasquale Nappo, diciotto anni appena e alcune amicizie a rischio negli ambienti della criminalità della zona. La vittima, stando a quanto emerso, si trovava in compagnia di alcuni amici quando sulla scena è piombato il commando di killer.

I due killer sono arrivati in scooter ad alta velocità e hanno sparato ad altezza uomo. I carabinieri di Torre Annunziata indagano per capire se il proiettile esploso fosse rivolto proprio a Nappo.

napoli