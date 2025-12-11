L'aggressore seriale di Prato "agiva per odio etnico"

Sceglieva le sue vittime a caso. Gli importava solo la nazionalità: dovevano essere italiane. Un 20enne di origini marocchine, affetto da disturbi psichiatrici, era diventato il terrore di Prato: il ragazzo, negli ultimi 3 mesi, aveva mandato all'ospedale 10 nostre connazionali, alcune con il volto sfregiato, altre con gravi fratture. L'aggressore ha spiegato allo psichiatra che colpiva solo le donne italiane perché in passato una di loro lo aveva respinto. Una delusione d'amore che si è trasformata in violenza e che ha portato il gip a riconoscere nei suoi confronti l'aggravante dell'odio etnico.