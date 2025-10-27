Aggressioni in ospedale, a Verona braccialetti salvavita per medici e infermieri

Aggressioni verbali e fisiche, minacce, atteggiamenti sempre più violenti. Per medici e infermieri lavorare in prima linea è sempre più rischioso. Ecco allora che anche negli ospedali della provincia di Verona il personale del Pronto Soccorso ha iniziato a indossare braccialetti telefonici per comunicare con le forze dell'ordine in caso di potenziale pericolo.