Aggressione Milano, chi è Vincenzo Lanni

Dieci anni fa erano stati i carabinieri di Bergamo ad arrestarlo, per due aggressioni in Val Seriana simili a quella avvenuta ieri a Milano, in piazza Gae Aulenti. Per quei due episodi Vincenzo Lanni, 59enne ex programmatore, è stato condannato a 8 anni di carcere e a tre in una struttura psichiatrica. Il 20 agosto 2015 Lanni si era armato di coltello, di prima mattina, e aveva colpito alle spalle un pensionato seduto su una panchina davanti a un bar a Villa di Serio. Non pago di quella violenza, dodici ore più tardi era tornato in azione ad Alzano Lombardo, e si era avventato con lo stesso coltello da cucina su un ottantenne nei pressi della biblioteca pubblica. Bergamo TV aveva ricostruito l'intera vicenda.



Rimasto senza lavoro, i risparmi consumati per la stanza in affitto in un residence a Villa Serio. Abbandonato anche il circolo degli scacchi, lo stato di frustrazione l'avrebbe spinto a uccidere. Aveva inizialmente maturato l' idea di avventarsi sulle donne, usando un cavo di nylon intorno al collo, ma l'aveva scartata perché troppo complicata. Allora aveva pensato di colpire soggetti anziani. Le sue prime due vittime se la sono cavata con ferite non gravi.