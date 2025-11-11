Aggressione antisemita alla stazione di Milano: "Il pakistano gridava frasi pro Gaza"

E' stato colpito al capo da un pesante anello che l'aggressore indossava il 25enne ebreo ortodosso americano assalito, mentre era con altri suoi amici, da un pakistano di 25 anni, arrestato dagli agenti della Polfer alla Stazione Centrale di Milano. Il colpo ha provocato una ferita lacero contusa al capo. L'aggredito è stato portato in ospedale per essere curato, ma non è grave. E ha raccontato l'aggressione avvenuta nel pomeriggio del 10 novembre: "Ci gridava frasi pro Gaza". Il pakistano si è avvicinato al gruppo di cittadini americani di religione ebraica in attesa di prendere un treno nei pressi della banchina 8 e a un tratto si è scagliato con violenza contro uno di essi, colpendolo con calci e pugni, fino ad attingerlo alla testa con l'oggetto contundente in suo possesso.