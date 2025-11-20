Aggredito a Milano, intercettazioni shock: "Speriamo che muoia, così non parla"

I cinque accusati dell'aggressione al 22enne a Milano parlano e chiacchierano nella sala d'attesa della Questura, mentre aspettano il loro turno per firmare il verbale d'identificazione: "Hai visto? Sai il video su TikTok della Sardone? Io le ho scritto: il settimo non l'hanno ancora scoperto. Te l'ho pure mandato". Si scambiano battute e si coprono il volto con le T-shirt per nascondere le risate: "Fra, la prossima volta ci bardiamo" dicono. E non si fermano qui. Uno dei ragazzi dice: "Speriamo muoia bro', almeno non parla. Te non hai capito, io vado in ospedale e gli stacco tutti i cavi".