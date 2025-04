Affitti brevi, si può: il Consiglio di Stato apre alla libertà contrattuale

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino contro il regolamento sugli affitti brevi, annullando la decisione del TAR della Lombardia. Questo verdetto, valido su tutto il territorio nazionale, riconosce ai proprietari il diritto di affittare i loro immobili per brevi periodi senza doverli trattare come strutture ricettive. Il regolamento sui brevi periodi, che molte città italiane come Venezia, Firenze e Milano hanno adottato per gestire l'overtourism e le difficoltà legate agli affitti, rimane comunque valido, con l'obbligo per i comuni di garantire che gli appartamenti siano idonei all'abitazione.