Aereo prende fuoco in volo: atterraggio d'emergenza a Brindisi

Un Airbus A320 della compagnia Condor ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Brindisi dopo che il propulsore destro ha preso fuoco. L'aereo, partito da Corfù e diretto a Dusseldorf, aveva a bordo 273 passeggeri e otto membri dell'equipaggio a bordo. Un portavoce della compagnia aerea ha successivamente chiarito che si è trattato di un fenomeno di combustione esterna al motore. Nessun ferito a bordo, ma tanta paura nel vedere le lingue di fuoco dal finestrino.