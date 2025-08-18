Logo Tgcom24
era diretto a Dusseldorf

Aereo prende fuoco in volo: atterraggio d'emergenza a Brindisi

Ha preso fuoco"il propulsore destro di un Airbus A320 diretto a"Dusseldorf da Corfù con 273 passeggeri a bordo e 8 membri dell'equipaggio

18 Ago 2025 - 12:53
00:25 

Un Airbus A320 della compagnia Condor ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Brindisi dopo che il propulsore destro ha preso fuoco. L'aereo, partito da Corfù e diretto a Dusseldorf, aveva a bordo 273 passeggeri e otto membri dell'equipaggio a bordo. Un portavoce della compagnia aerea ha successivamente chiarito che si è trattato di un fenomeno di combustione esterna al motore. Nessun ferito a bordo, ma tanta paura nel vedere le lingue di fuoco dal finestrino.

brindisi

