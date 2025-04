Aerei di linea a rischio hacker. Dopo alcuni casi segnalati in America, un team di ricercatori dell’Università di Genova ha scoperto delle falle nella comunicazione dei sistemi di sicurezza anticollisione, buchi nella rete attraverso i quali i pirati informatici possono attaccare l'elettronica di bordo dei velivoli, disattivare gli allarmi o far credere ai piloti di essere sulla stessa rotta di oggetti non identificati