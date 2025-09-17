Logo Tgcom24
PAURA TANGIBILE

Ad Andria è incubo case occupate

Nel quartiere San Valentino può capitare di rientrare nella propria abitazione"e di trovare gli abusivi

di Michela Pagano
17 Set 2025 - 19:40
01:35 

Siamo ad Andria, quartiere San Valentino. Qui può capitare di rientrare a casa e trovare occupanti abusivi. In molti hanno paura di uscire anche solo per fare la spesa. "Quando sto da sola, con mia figlia che non c'è, non esco per niente", dice una donna. La denuncia è arrivata dal parroco, don Michelangelo: in molti disertano anche messe e funerali. Nel quartiere la paura è tangibile per diversi episodi che si sono verificati negli ultimi anni.

