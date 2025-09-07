Logo Tgcom24
Due modelli di fede

Acutis e Frassati santi

La proclamazione con papa Leone XIV in Piazza San Pietro

di Fabio Marchese Ragona
07 Set 2025 - 13:05
01:32 

Carlo Acutis è santo, il millennial di Dio, morto nel 2006 a 15 anni per una leucemia fulminante, sale alla gloria degli altari. La proclamazione con papa Leone XIV in Piazza San Pietro, che ha canonizzato anche Pier Giorgio Frassati. Due modelli di fede soprattutto per i giovani. Uno vissuto agli inizi del '900, esempio di impegno sociale e cristiano, sempre al servizio dei più poveri. L'altro, Carlo, santo dei nostri giorni, considerava l'eucarestia la sua autostrada per il cielo, anche lui in prima linea per aiutare i bisognosi. Entrambi protagonisti di guarigioni miracolose. In centomila sono arrivati in Vaticano da tutto il mondo.

