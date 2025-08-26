Logo Tgcom24
Cronaca
A BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Accoltellato per una sigaretta, fermato il presunto aggressore

Si tratta di un uomo di 30 anni, che è stato bloccato dai carabinieri alla stazione ferroviaria

di Paolo Brinis
26 Ago 2025 - 19:51
01:07 

I carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno fermato il presunto responsabile dell'aggressione ai danni di un docente 63enne di un liceo della città. La vittima, che non è in pericolo di vita, era stato accoltellata alla schiena per aver risposto "no" alla richiesta di una sigaretta. Si tratta di un uomo di 30 anni, che è stato bloccato dai militari alla stazione ferroviaria probabilmente mentre stava cercando di salire a bordo di un treno per sfuggire alla cattura.

bassano del grappa

