Accoltellato per una sigaretta, fermato il presunto aggressore

I carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno fermato il presunto responsabile dell'aggressione ai danni di un docente 63enne di un liceo della città. La vittima, che non è in pericolo di vita, era stato accoltellata alla schiena per aver risposto "no" alla richiesta di una sigaretta. Si tratta di un uomo di 30 anni, che è stato bloccato dai militari alla stazione ferroviaria probabilmente mentre stava cercando di salire a bordo di un treno per sfuggire alla cattura.