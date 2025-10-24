Accoltellata a morte a Milano, in un video la sequenza dell'orrore

Quando la riconosce le corre incontro. In mano ha già il coltello con cui sta per sferrarle contro i 14 fendenti mortali: il primo, un colpo secco alla gola. Sono le immagini catturate dalle telecamere di un servizio privato di videosorveglianza che inquadrano gli istanti dell'omicidio di Luciana Ronchi, avvenuto in pieno giorno a Milano. Se non fossero intervenuti due operai, che passavano al luogo dell'aggressione, forse la furia di Luigi Morcaldi non si sarebbe fermata. "Ho visto un individuo che tirava i capelli di una donna che con forza cercava di divincolarsi", spiegherà uno di loro alla polizia municipale di Milano. "Vai fuori da casa mia", avrebbe urlato mentre la accoltellava. Luciana Ronchi, 62 anni si rialza, barcolla per qualche metro e poi si accasscia a terra.