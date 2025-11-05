Logo Tgcom24
Accoltellata a Milano, Lanni era stato valutato come "soggetto non pericoloso"

Dal tribunale di Sorveglianza. Per questo non era stato rinnovato l'obbligo di permanenza in una struttura protetta

di Alessandro Tallarida
05 Nov 2025 - 22:00
01:41 

Vincenzo Lanni è il "soggetto non pericoloso" che lunedì scorso ha accoltellato una donna a Milano. Così lo aveva valutato il tribunale di Sorveglianza nel 2024 e per questo non era stato rinnovato l'obbligo di permanenza in una struttura protetta. Eppure veniva da una condanna a 8 anni di reclusione per tentato omicidio. Altri tre li aveva passati in una Rems, strutture per gli autori di reati affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Una perizia nel 2015 aveva certificato che Lanni soffriva di "disturbo schizoide di personalità". Due anni fa era stato fermato dalla Polfer a Varese: "Ho un coltello nello zaino - aveva candidamente ammesso lui -, sono in libertà vigilata". Era tutto vero: gli agenti avevano trovato l'arma. Era lunga 31 centimetri, 21 solo di lama. Eppure se l'era cavata solo con una denuncia in Procura.