Acciughe in fuga dal Mediterraneo, il clima scalda il mare e taglia le correnti

Il cambiamento climatico sta mettendo in crisi l’upwelling, il processo che porta in superficie acque profonde e ricche di nutrienti, fondamentale per la vita marina. Nel Mediterraneo, questo fenomeno sta diminuendo, causando la migrazione forzata di specie come le acciughe e il declino di altre autoctone, come i ricci. Entro il 2050, si prevede una riduzione del 20% dell’upwelling, con effetti gravi su ecosistemi e comunità costiere. Secondo Confcooperative Fedagripesca, hotspot come lo Stretto di Messina e il Canale di Sicilia sono già in sofferenza. Anche fuori dal Mediterraneo si osservano squilibri: nella Manica, ad esempio, i pescatori registrano un’impennata record di polpi dovuta all’aumento delle temperature.