Abusi di Capodanno, Piantedosi: "Tre denunce"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera, "Allo stato attuale risultano essere state formalizzate tre denunce da parte di una ragazza di cittadinanza belga e di due donne italiane". Oltre alle tre denunce coi rispettivi verbali già raccolti nei giorni scorsi, la Procura di Milano punta ad acquisire a breve, attraverso i canali di collaborazione, anche la versione di una giovane inglese, che sarebbe rimasta vittima, così come altre donne, almeno sette in totale in cinque fasi distinte, delle aggressioni sessuali nella notte di Capodanno in piazza Duomo, andate avanti per circa venti minuti.