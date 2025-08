A Voltri (Genova) i bagnini sono... a quattro zampe

Un amico a quattrozampe, una sicurezza per i bagnanti: per tutto agosto sulle spiagge tornano, come ogni anno, i cani bagnini della Sics, la Scuola cani da salvataggio. Così ance nel quartiere genovese di Voltri (Genova), dove ha preso servizio una delle squadre attive in tutta Italia. "Siamo circa in 400, in ogni regione abbiamo una sezione", spiega un istruttore. "Quanti soccorsi facciamo ogni estate? Su tutto il litorale d'Italia, siamo sui 30-40 soccorsi portati a termine". A sorvegliare questo tratto di costa ligure, insieme alla Capitaneria di porto, ci sono Dylan, Pluto, Bea, Joshi e Wisha.