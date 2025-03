A Vicenza c'è il barbiere... a cielo aperto: "Sogno un negozio mio"

E' un barbiere creativo Jeisson Vivas, colombiano arrivato in Italia nel 2020, che taglia barba e capelli per strada a Vicenza, non avendo un negozio proprio. E, nello stile dei barbieri del suo Paese, sulle teste dei clienti realizza delle vere e proprie performance artistiche. "Sogno un negozio tutto mio", confessa ai microfoni del Tg4.