A Venezia gondolieri anti-borseggiatori: "Se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno"

I borseggiatori che imperversano a Venezia ormai li riconosce a distanza, pronto a fermarli. Riccardo Caenazzo, gondoliere e Regatante da Storica, per lavoro staziona spesso ai piedi del Ponte dell'Accademia. Postazione privilegiata per osservare quella che è diventata una delle piaghe della città, tanto più nei giorni di sovraffollamento turistico. Così Caenazzo si è trasformato in una sorta di sentinella dei borseggi che appena vede qualche movimento sospetto interviene coinvolgendo anche il collega di turno. "Se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Noi viviamo il territorio. La città è allo sbando", accusa amaro.