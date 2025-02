Hanno sfilato tra due ali di folla. In migliaia hanno applaudito l'arrivo in Piazza San Marco del corteo delle 12 Marie. Una tradizione che risale ai tempi dei dogi, quando - una volta all'anno - ad alcune tra le ragazze più belle della città - ma di modesta estrazione sociale - le famiglie più benestanti di Venezia offrivano loro quanto necessario per sposarsi.