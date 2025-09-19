Logo Tgcom24
A Traversara un anno dopo l'alluvione: "Dobbiamo aspettare la prossima?"

Reportage in una delle cittadine più colpite del Ravennate

di Thomas Trenchi
19 Set 2025 - 14:45
01:31 

Il tempo si è fermato a Traversara, frazione di Bagnacavallo, nel Ravennate. Spazzata dall'alluvione di un anno fa, è rimasta così. Con le case inagibili, i muri travolti dalla furia delle acque. Scheletri vuoti dove gli abitanti di un tempo non possono ancora tornare. E il dolore sembra senza fine. "Un anno dopo sono arrivati quelli della commissione per vedere da dove partire con la ricostruzione: 50 le abitazioni ancora inagibili, 30 le famiglie sfollate. Due edifici sono stati rasi al suolo. E la paura qui è che, con l'arrivo dell'autunno, possa tornare il maltempo e l'incubo vissuto un anno fa", raccontano gli abitanti.

