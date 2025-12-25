A Torino supereroi in corsia per donare sorrisi

Ci sono Batman, Superman, Capitan America, Spiderman e Wonder Woman. Hanno un compito da portare a termine. Donare sorrisi e serenità in un giorno così speciale dove prevalgono dolore e sofferenza: l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Per compiere una missione del genere servono i superpoteri. Ci sono i supereroi, ma anche i personaggi dei cartoni animati più amati dai piccoli. Ad accompagnarli una schiera di principesse. Sono 50 volontari Nida, la Nazionale Italiana dell’amicizia. Sono imprenditori, operai, geometri, impiegati. Insomma nella vita di tutti i giorni sono persone comuni.