Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
all'ospedale infantile Regina Margherita

A Torino supereroi in corsia per donare sorrisi

Questa è la quattordicesima edizione dell'iniziativa che ai piccoli pazienti porta non solo sostegno e sorrisi, ma anche un dono

di Simone Cerrano
25 Dic 2025 - 13:07
01:28 

Ci sono Batman, Superman, Capitan America, Spiderman e Wonder Woman. Hanno un compito da portare a termine. Donare sorrisi e serenità in un giorno così speciale dove prevalgono dolore e sofferenza: l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Per compiere una missione del genere servono i superpoteri. Ci sono i supereroi, ma anche i personaggi dei cartoni animati più amati dai piccoli. Ad accompagnarli una schiera di principesse. Sono 50 volontari Nida, la Nazionale Italiana dell’amicizia. Sono imprenditori, operai, geometri, impiegati. Insomma nella vita di tutti i giorni sono persone comuni.  

 

 

video evidenza