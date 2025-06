A Torino il professore di diritto... rivoluzionario

"Da quando ho iniziato a mettere la musica in classe e a far divertire i miei studenti, la percentuale di bocciati è drasticamente calata. Serve un metodo didattico nuovo". Racconta così Franco Gaboardi, 63 anni, docente di diritto al dipartimento di Economia dell'Università di Torino l'approccio della sua materia con gli studenti del campus Luigi Einaudi. Canzoni, piccole feste, video di trapper e un modo di insegnare del tutto diverso: Tgcom24 entra in aula a seguire una sua lezione.