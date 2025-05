A Settimo Rottaro, il paese delle origini di Papa Leone XIV

La possibile origine torinese di Papa Leone XIV è oggetto di una serie di verifiche negli archivi storici. In particolare a Settimo Rottaro, piccolo centro del Torinese, dal quale potrebbe essere emigrato il nonno del pontefice. "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito - conferma il sindaco Massimo Ottogalli - e stiamo verificando nei registri del Comune e in quelli della parrocchia". Le ricerche avrebbero individuato un componente della famiglia Prevosto che, potenzialmente, potrebbe anche essere un avo del nuovo papa, il cui cognome è stato poi modificato una volta emigrato in Francia e successivamente negli Stati Uniti.