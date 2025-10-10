Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INCLUSIONE

A scuola arriva "Stefano", il tutor virtuale che traduce la lezione ai bambini stranieri

La sperimentazione a Treviso, all'Istituto comprensivo Coletti, tra i più multietnici della città

di Chiara Ottaviani
10 Ott 2025 - 20:28
01:31 

Una scuola sempre più inclusiva grazie all'Intelligenza artificiale. Siamo a Treviso, all'Istituto comprensivo Coletti, tra i più multietnici della città: su 970 studenti, quasi la metà è di origine straniera. E così la scuola ha introdotto una Web App, ancora in fase di sperimentazione, che potrebbe cambiare il modo di fare lezione. Si tratta di "Stefano", un tutor virtuale che permette la traduzione in tempo reale della lezione del docente nella lingua del bambino, con un adattamento in base alla cultura del Paese di origine. Un vero e proprio assistente, che arricchisce la lezione con mappe concettuali, immagini, audio e collegamenti ipertestuali, che l'alunno può ristudiare una volta a casa.

treviso
scuola